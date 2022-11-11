Донован Митчелл: «Наш дуэт с Гобером не сработал на площадке, но у нас нет ненависти друг к другу»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл поделился ожиданиями от встречи с бывшим одноклубником , который выступает за «Миннесоту».

«Мы подарили «Юте» множество особенных моментов, но, как вы знаете, мы не справились с задачей. У нас с ним прекрасные отношения, несмотря на то, что могут подумать люди. Наш дуэт не сработал на площадке, но у нас нет ненависти друг к другу.

Это был тот случай, когда что-то пошло не так. Мы живем в мире, где все люди ненавидят друг друга и всегда должны быть какие-то негативные вещи. Но в этой ситуации нет ничего подобного. Когда мы увидимся, я обниму его, улыбнусь и посмеюсь. А в игре будет вообще не до этого», – признался Митчелл.

Митчелл и Гобер вместе играли за «Юту» c 2017 по 2022 год. За это время они ни разу не выходили в финал конференции, несмотря на выдающиеся результаты в регулярном чемпионате.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго