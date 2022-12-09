Желько Обрадович сразу после поражения от «Црвены Звезды» провел с игроками аналитический разбор матча

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Неманя Недович принес своей команде победу над «Партизаном» (76:73) в 12-м туре , забросив трехочковый из угла за 2 секунды до конца матча.

Первое в истории Евролиги белградское дерби завершилось победой .

Баскетболистам после матча пришлось задержаться на арене, так как главный тренер Желько Обрадович сразу же решил провести аналитическое занятие, разобрав ошибки по видеозаписям.

Из раздевалки «Партизан» полным составом отправился в комнату для просмотра видео.

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