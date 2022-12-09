Желько Обрадович сразу после поражения от «Црвены Звезды» провел с игроками аналитический разбор матча
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Неманя Недович принес своей команде победу над «Партизаном» (76:73) в 12-м туре Евролиги, забросив трехочковый из угла за 2 секунды до конца матча.
Первое в истории Евролиги белградское дерби завершилось победой «Црвены Звезды».
Баскетболистам «Партизана» после матча пришлось задержаться на арене, так как главный тренер Желько Обрадович сразу же решил провести аналитическое занятие, разобрав ошибки по видеозаписям.
Из раздевалки «Партизан» полным составом отправился в комнату для просмотра видео.
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