Трехочковый Немани Недовича принес «Црвене Звезде» победу в первом в истории Евролиги белградском дерби
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Неманя Недович принес своей команде победу над «Партизаном» (76:73) в 12-м туре Евролиги, забросив трехочковый из угла за 2 секунды до конца матча.
Первое в истории Евролиги белградское дерби завершилось победой «Црвены Звезды».
Недович набрал в матче 20 очков (5 из 15 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 9 из 10 с линии штрафных) и сделал 4 передачи.
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