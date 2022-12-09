Трехочковый Немани Недовича принес «Црвене Звезде» победу в первом в истории Евролиги белградском дерби

Разыгрывающий «Црвены Звезды» принес своей команде победу над (76:73) в 12-м туре Евролиги, забросив трехочковый из угла за 2 секунды до конца матча.

Первое в истории белградское дерби завершилось победой «Црвены Звезды».

Недович набрал в матче 20 очков (5 из 15 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 9 из 10 с линии штрафных) и сделал 4 передачи.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута