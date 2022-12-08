Президент «Партизана» – о первой в истории встрече с «Црвеной Звездой» в Евролиге: «Этот матч будут помнить спустя десятилетия»

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Президент «Партизана» Остоя Михайлович в преддверии матча против «Црвены Звезды» прокомментировал первую в истории встречу двух белградских команд в рамках Евролиги.

«Я шесть лет ждал, когда «Партизан» получит возможность сыграть такой матч. Это фантастика, что мы принимаем нашего принципиального соперника на переполненной арене. Каждое дерби — это отдельная история.

Я ожидаю, что этот матч будут помнить спустя десятилетия, потому что это особенное и историческое событие для города. Вся Европа ждет, чем закончится поединок между двумя сербскими гигантами», — сказал Михайлович.

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