Президент «Партизана» – о первой в истории встрече с «Црвеной Звездой» в Евролиге: «Этот матч будут помнить спустя десятилетия»
Президент «Партизана» Остоя Михайлович в преддверии матча против «Црвены Звезды» прокомментировал первую в истории встречу двух белградских команд в рамках Евролиги.
«Я шесть лет ждал, когда «Партизан» получит возможность сыграть такой матч. Это фантастика, что мы принимаем нашего принципиального соперника на переполненной арене. Каждое дерби — это отдельная история.
Я ожидаю, что этот матч будут помнить спустя десятилетия, потому что это особенное и историческое событие для города. Вся Европа ждет, чем закончится поединок между двумя сербскими гигантами», — сказал Михайлович.
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