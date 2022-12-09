Коллин Секстон выбыл с травмой, Майк Конли близок к возвращению в состав «Юты»

Защитник «Юты» выбыл из строя с растяжением правого подколенного сухожилия, его осмотрят повторно через одну неделю.

Секстон травмировал ногу в матче с «Голден Стэйт», он успел набрать 17 очков за 27 минут. В четверг баскетболист прошел МРТ-обследование.

«Джаз» выступали без разыгрывающего в последних девяти матчах из-за травмы колена. Ожидается, что ветеран вернется в состав к субботней игре против «Тимбервулвз».

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом