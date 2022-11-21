Майк Конли пропустит минимум 2 недели из-за травмы колена

Теги травмы Портленд НБА Юта Майк Конли Баскетбол

Ветеран «Юты» получил бесконтактную травму левого колена в субботнем матче против «Портленда» (118:113).

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, разыгрывающий избежал структурного повреждения связки, но получил растяжение. Ожидается, что он пропустит минимум две недели.

В нынешнем сезоне Конли набирает 10,2 очка, 7,9 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч. «Джаз» возглавляют таблицу Западной конференции с результатом 12-6.

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