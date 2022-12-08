Ричард Соломон – о матче с «Пармой»: «Это будет хорошая игра. Мы должны победить»

Центровой Ричард Соломон поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«Для нас это очень важная игра, потому что мы хотим продолжать улучшать свои командные взаимодействия. Для этого нужно брать каждый конкретный матч и отдельно к нему готовиться – и потом это все складывается воедино. Я вообще готовлюсь с точки зрения двух аспектов: сначала морально, затем физически. Я посмотрел видео с последней игры и понял, где я могу стать лучше – лучше как отдельный игрок и как часть команды тоже. В этом смысле каждый матч важен, и нужно концентрироваться на своей игре как в защите, так и в нападении.

А вообще я очень жду этого матча с «Пармой»! Ожидаю хорошей игры, но мы стараемся фокусироваться только на том, что мы делаем как команда. Стараемся делать все правильно на обоих концах паркета, ограничить количество потерь, играть как единый коллектив. На паркете нас пятеро, и мы пытаемся быть лучшей пятеркой из возможных. Думаю, это будет хорошая игра, и мы должны победить.

Все команды уже вкатились в сезон и начинают делать какие-то поправки, улучшать свою игру. Думаю, что это будет, конечно, другая игра, не такая, как была в начале сезона против той же команды. Но мы знаем, чего ожидать, уже играли с ними и знакомы с их составом. Так что мы тоже внесем определенные коррективы в свою игру, чтобы победить», – заявил Соломон.

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