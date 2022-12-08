Хавьер Паскуаль: «Потеряли концентрацию, когда заработали большое преимущество»

Главный тренер остался доволен игрой своей команды в матче против «Пармы» (91:60), но отметил, что команда потеряла концентрацию, когда получила большое преимущество в счете.

«Спасибо болельщикам, которые пришли нас сегодня поддержать, было приятно всех видеть.

Если говорить про игру, то мы совершили рывок во второй четверти и после этого контролировали ход встречи. В целом, должны быть довольны тем, как все прошло: в обороне играли неплохо, в защите тоже были моменты, когда действовали хорошо.

Если говорить, что не получилось, то в первой половине у нас было только 3 потери, а вот во второй — уже 12. Потеряли концентрацию, когда заработали большое преимущество, и такого происходить не должно.

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