Томас Эртель получил награду MVP ноября в Лиге ВТБ

Перед началом матча «Зенит» – «Парма» состоялось вручение награды MVP ноября разыгрывающему петербургской команды Томасу Эртелю.

«Зенит» одержал победы в 5 матчах месяца (против «Локомотива-Кубань», «Самары», МБА и дважды «Нижнего Новгорода») и идет на 3-м месте в турнирной таблице.

Эртель стал одним из самых эффективных игроков ноября, набирая в среднем 14,7 очка при 53,1% с игры, а также 8,3 передачи, 1,3 подбора и 17,2 балла за эффективность действий.

Французский плеймейкер установил рекорд сезона, совершив 16 передач в одном матче, а также является лучшим ассистентом чемпионата с результатом 8,1 передачи в среднем за игру.

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