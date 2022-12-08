Зоран Лукич – о матче против «Автодора»: «Во второй половине подсели. Закончилась батарейка»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил, что в матче против (74:69) получились две абсолютно разные половины.

«Очень важная победа! Хочу поздравить нашего соперника, который играл достойно против нас.

В сегодняшнем матче получились две абсолютно разные половины. В первой контролировали игру, владели хорошим преимуществом, принимали правильные решения.

Во второй все изменилось, и я могу назвать причину. Мы просто подсели. Для нас это третья игра за последние семь дней, и, к сожалению, батарейка закончилась. Вы видели, сколько возможностей для открытых бросков подарили сопернику во второй половине.

Хочу поблагодарить нашего капитана за грамотную концовку! Я нарисовал две опции подряд на финальные атаки, и он их четко выполнил», – сказал Лукич.

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