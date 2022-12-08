Кайри Ирвинг – Бриттни Грайнер: «Спасибо тебе за пример того, как выглядит дух настоящего бойца»

Звездный разыгрывающий отреагировал на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы.

«Добро пожаловать домой, Би Джи! Спасибо тебе за пример того, как выглядит дух настоящего бойца. Ты будешь всегда безоговорочно любима многими. 🤞🏾♾», – написал Ирвинг.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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