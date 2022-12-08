Депутат Дмитрий Свищев: «Грайнер повезло. Она перевозила запрещенные препараты, во многих странах мира за это смертная казнь»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу обмена американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута.

«Она олимпийская чемпионка, это факт. Но мое мнение простое: человек совершил преступление, это доказано, она это признала. Транспортировка запрещенных препаратов, в простонародье наркотиков, наркомания — одно из самых злых преступлений в мире в моем понимании. Для меня это красная тряпка.

В медицинских целях она это делала или еще для чего, мне все равно. Она перевозила запрещенные препараты. Это серьезнейшая статья, во многих странах мира за это смертная казнь. Так что то, что ее обменяли, ей просто повезло. Мне очень не нравится, что спортсменка в таком замешана.

Виктор Бут — гражданин России. Как и многие другие люди, которые отбывают наказания, порой даже незаслуженные, за рубежом, они, конечно, должны быть обменяны и возвращены домой. Наша государство много для этого делает. Иностранцы пусть едут домой, самое главное, чтобы наши ребята все вернулись», — сказал Свищев.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет