«Црвена Звезда» оштрафована на 7 000 евро за поведение болельщиков во время матча против «Партизана»

лига оштрафовала «Црвену Звезду» на 7 000 евро за поведение болельщиков команды во время недавнего матча против (90:74).

Кроме того, проведет следующие два домашних матча с ограничением по количеству зрителей. Лига дала указание закрыть часть трибун, которая составляет почти половину вместимости арены.

Во время встречи с «Партизаном», которая состоялась 28 ноября, болельщики «Црвены Звезды» бросали на площадку зажигалки и монеты, оскорбляли судей, а также игроков и тренера соперника.

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