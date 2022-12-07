«Црвена Звезда» оштрафована на 7 000 евро за поведение болельщиков во время матча против «Партизана»
Адриатическая лига оштрафовала «Црвену Звезду» на 7 000 евро за поведение болельщиков команды во время недавнего матча против «Партизана» (90:74).
Кроме того, «Црвена Звезда» проведет следующие два домашних матча с ограничением по количеству зрителей. Лига дала указание закрыть часть трибун, которая составляет почти половину вместимости арены.
Во время встречи с «Партизаном», которая состоялась 28 ноября, болельщики «Црвены Звезды» бросали на площадку зажигалки и монеты, оскорбляли судей, а также игроков и тренера соперника.
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