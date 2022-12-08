Крис Пол вернулся в строй в матче с «Бостоном», он пропустил месяц из-за травмы

Разыгрывающий вернулся на площадку в матче против (98:125), который состоялся в среду.

На счету Пола 4 очка, 4 подбора и 4 передачи за 24 минуты.

37-летний баскетболист не играл с 8 ноября из-за травмы пятки. Без него у команды результат 9-5.

До среды в нынешнем сезоне разыгрывающий провел 10 матчей, набирая в среднем 9,5 очка, 9,4 передачи, 4,5 подбора и 1,7 перехвата. «Санз» лидируют на Западе с результатом 16-9.

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