Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер и россиянин Виктор Бут, обмен которых состоялся сегодня, были помилованы.

«Сегодняшнее решение проблем благодаря МИДу и нашим спецслужбам решен еще более успешно, поскольку и Бут и Грайнер помилованы главами государств, конечно, это дает возможность им свободы передвижения, не говоря уже о моральном факторе, когда человек чувствует, что уголовное преследование в отношении него прекращено окончательно», – передает слова Москальковой РИА Новости.

Грайнер была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло.

Бут отбывал в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием. Он находился в заключении почти 15 лет.

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