Дочь Майкла Джордана: «Бриттни Грайнер неправомерно используют в качестве пешки, разыгрывая более крупную схему»

Жасмин Джордан, дочь легендарного игрока НБА Майкла Джордана, выступила в поддержку Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Мордовии.

«Сейчас многие люди пишут в соцсетях неуважительные вещи по поводу данной ситуации. Дело не в обвинениях, нужно видеть более широкую картину. Многие игнорируют ее и говорят о микродеталях, но это все политическая игра. Печально видеть, как Бриттни неправомерно используют в качестве пешки, разыгрывая более крупную схему.

Мне нравится, как она справляется с этой ситуацией изо дня в день. Жаль, что ей пришлой столкнуться с такими трудностями. Мы должны продолжать говорить о ней, привлекать внимание к ее проблеме, поддерживать ее семью. Борьба еще не закончена, это только начало», – заявила Жасмин Джордан.

В августе Грайнер была приговорена российским судом к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Игрок УГМК и сборной США была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло.

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