Госдеп США: «Россия не готова участвовать в серьезных переговорах по обмену Бриттни Грайнер»

Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором раскритиковал нежелание России участвовать «в серьезных переговорах» по вопросу возможного обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер и ее соотечественника Пола Уилана.

«Мы сделали существенное предложение, которое Российская Федерация не готова добросовестно обсуждать. Правительство США продолжает придерживаться этого предложения и предлагает возможные альтернативные пути взаимодействия с РФ.

Неготовность российских властей участвовать в серьезных переговорах по этому вопросу с использованием устоявшихся каналов или других каналов противоречит их публичным заявлениям», – говорится в заявлении Госдепа США.

В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. 4 ноября ее перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Пола Уилана, который в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

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