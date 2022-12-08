Разыгрывающий «Рэпторс» предпринял неожиданные действия в социальных сетях.

Ванвлит отписался от одноклубников по , а также жены и мамы.

В соцсетях обсуждали разлад между Фредом и его беременной супругой, но слухи о грядущем разводе пока ничем не подтверждены.

В 19 матчах сезона Ванвлит набирает 16,8 очка, 3,6 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

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