Известный музыкант, дизайнер и бизнесмен Канье Уэст обвинил разыгрывающего «Санз» в связи со своей экс-супругой Ким Кардашьян.

«Давайте раскроем еще один секрет, прежде чем я уйду – я застал этого парня с Ким. Спокойной ночи», – написал Уэст в социальных сетях, выложив фотографию 37-летнего баскетболиста.

Уэст и звезда реалити-шоу Кардашьян недавно достигли соглашения о разводе, инициатором которого в 2021 году после восьми лет брака стала Ким. Бывшая пара договорилась о совместной опеке над своими четырьмя детьми, однако Канье будет ежемесячно выплачивать Кардашьян 200 тысяч долларов в качестве алиментов.

Уэст в последние дни также продолжил серию спорных высказываний о евреях, из-за чего снова потерял рекламные контракты.

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