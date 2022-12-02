Разыгрывающий «Рэпторс» считает, что канадская команда могла доминировать в с в составе.

Ванвлит оценил потенциал с Ленардом в кулинарном шоу бывшего одноклубника .

«Торонто» сделал бы трипит, останься Кавай в команде. Уверен в этом. У нас сложился идеальный коллектив единомышленников, каждый имел правильный настрой и понимал свою роль. Мы бы точно выиграли еще пару раз», – заявил Ванвлит.

После триумфа в 2019 году и ухода Ленарда «Торонто» шел 3-м в сезоне-19/20 до приостановки чемпионата из-за пандемии. В «пузыре» канадцы уступили «Бостону» в семи матчах.

«Я искренне верил, что мы могли победить в том году. Мы все так думали и верили в это. Поражение в «пузыре» было очень болезненным», – заявил Ванвлит.

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