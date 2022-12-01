Разыгрывающий заработал удаление в третьей четверти матча с (108:126).

Ванвлит хлопнул в ладоши прямо перед судьей, так как был недоволен принятым им решением. За это ему дали второй технический фол.

Технический в похожей ситуации в середине ноября получил форвард «Бостона» . НБА позже отменила этот фол.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»