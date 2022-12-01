Фред Ванвлит хлопнул в ладоши и был удален со вторым техническим

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Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит заработал удаление в третьей четверти матча с «Новым Орлеаном» (108:126).

Ванвлит хлопнул в ладоши прямо перед судьей, так как был недоволен принятым им решением. За это ему дали второй технический фол.

Технический в похожей ситуации в середине ноября получил форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. НБА позже отменила этот фол.

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