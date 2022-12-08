Хуан Тоскано-Андерсон получил травму голеностопа в матче с «Торонто»

Форвард не смог доиграть матч с «Торонто» (113:126) из-за травмы правого голеностопа.

Тоскано-Андерсон получил травму в четвертой четверти, он покинул площадку с посторонней помощью. На счету мексиканского баскетболиста 3 очка, 3 подбора и 2 передачи за 16 минут.

В четверг Хуан пройдет МРТ-обследование.

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