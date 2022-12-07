Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют с «Торонто»
Звездные игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят матч против «Торонто», который состоится сегодня ночью.
Джеймс испытывает боль в левом голеностопе. Дэвис еще не оправился от простуды, из-за которой сыграл только 8 минут против «Кливленда» прошлой ночью.
«Лейкерс» с результатом 10-13 продолжают находиться вне зоны плей-офф.
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