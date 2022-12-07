Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют с «Торонто»

Звездные игроки и пропустят матч против , который состоится сегодня ночью.

Джеймс испытывает боль в левом голеностопе. Дэвис еще не оправился от простуды, из-за которой сыграл только 8 минут против «Кливленда» прошлой ночью.

«Лейкерс» с результатом 10-13 продолжают находиться вне зоны плей-офф.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»