Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют с «Торонто»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Звездные игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят матч против «Торонто», который состоится сегодня ночью.

Джеймс испытывает боль в левом голеностопе. Дэвис еще не оправился от простуды, из-за которой сыграл только 8 минут против «Кливленда» прошлой ночью.

«Лейкерс» с результатом 10-13 продолжают находиться вне зоны плей-офф.

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