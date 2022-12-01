Крис Миддлтон планирует дебютировать в сезоне в пятницу против «Лейкерс»
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон планирует дебютировать в нынешнем сезоне в пятничном домашнем матче против «Лейкерс», сообщает ESPN.com.
31-летний игрок пропустил начало регулярного чемпионата, восстанавливаясь после межсезонной операции по поводу разрыва связки левого запястья.
Миддлтон готов вернуться в состав «Бакс», которые удерживают второе место в Восточной конференции с результатом (15-5). Лидером конференции являются «Селтикс» (18-4).
Форвард получил травму во втором матче серии первого раунда против «Чикаго» (4-1). В отсутствие Миддлтона «Бакс» проиграли «Селтикс» во втором раунде (3-4).
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