Уэньин Гэбриэл пропустит 1-2 недели из-за травмы плеча

Форвард Уэньин Гэбриэл получил травму плеча и пропустит несколько матчей.

По словам главного тренера команды , повреждение не является серьезным. Возвращение 25-летнего баскетболиста на площадку ожидается уже через 1-2 недели.

В нынешнем сезоне Гэбриэл заработал стабильное место в ротации «Лейкерс». Он провел 20 матчей, набирая в среднем 5,1 очка и 3,7 подбора.

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