Управленец клуба Восточной конференции НБА раскритиковал защитника , назвав его контракт худшим в лиге.

В 2021 году «Хит» и Робинсон продлили контракт на 5 лет и 90 миллионов долларов.

«Можно поспорить на тему того, что с учетом продолжительности у Робинсона худший контракт в лиге.

Есть и другие крупные сделки, которые являются плохими, например, то, сколько «Нью-Йорк» платит Джулиусу Рэндлу, или контракт Бена Симмонса, но эти ребята все же имеют ценность, потому что они все еще могут приносить пользу на площадке. Есть плохие сделки, вроде Бертанса в «Далласе», когда человеку просто переплатили, потому что он оказался в нужном месте в нужное время.

В случае с Робинсоном мы имеем крупный контракт, продолжительный контракт и плохой контракт – три в одном. «Хит» подписали его до 2026 года, и никто не знает, какую пользу он может приносить. У него проблемы с броском, он не умеет защищаться. Что же он тогда может предложить?» – заявил менеджер.

В 18 матчах сезона Робинсон набирает 6,1 очка и 2,1 подбора за игру при 31,6% из-за дуги.

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