В лиге связывают Джоша Ричардсона с обменом в «Хит», «Никс» или «Гризлис»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что атакующий защитник «Сан-Антонио» Джош Ричардсон может сменить команду в ближайшее время.

«Он может играть на трех позициях. Он был запасным разыгрывающим и по-прежнему способен действовать в этой роли. Все говорят, что будет не хватать , но им нужен еще один игрок периметра. Нельзя быть увренным, что Виктор Оладипо проведет все 82 матча в этом сезоне.

Если они хотят обменять с его контрактом, может потребоваться перестраивающая команда. «Сперс» могли бы забрать его себе, а затем обменять на еще один выбор на драфте, как это много раз делала «Оклахома». Ричардсон в хороших отношениях с «Хит», он начинал карьеру именно там.

Также я бы хотел, чтобы Джош перешел в . Им нужен хороший ветеран, который эффективен на обеих сторонах площадки. Они могли бы отдать за него молодого игрока или пик. тоже хочет усилиться. Он подошел бы этой команде, так как может помочь на трех позициях», – заявил анонимный руководитель.

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