Руководитель клуба НБА: «Чикаго» мог бы заполучить Данкана Робинсона»
Руководитель одного из клубов Восточной конференции НБА считает, что «Чикаго» заинтересован в приобретении атакующего защитника «Майами» Данкана Робинсона.
«Они могли бы заполучить снайпера вроде Бадди Хилда, Люка Кеннарда или даже Данкана Робинсона. Им придется поискать способ заключить такую сделку, потому что контракты этих игроков не совсем удобные», – сказал анонимный руководитель.
В нынешнем сезоне Робинсон набирает 6,7 очка в среднем за матч при реализации 30,9% из-за дуги. Он имеет контракт на 4 года и 74,4 миллиона долларов.
«Думал о самоубийстве каждый день». Бен Гордон стал кумиром Чикаго после Джордана, а сейчас сходит с ума и бросается на людей
Комментарии