Руководитель клуба НБА: «Чикаго» мог бы заполучить Данкана Робинсона»

Руководитель одного из клубов Восточной конференции НБА считает, что «Чикаго» заинтересован в приобретении атакующего защитника .

«Они могли бы заполучить снайпера вроде Бадди Хилда, Люка Кеннарда или даже Данкана Робинсона. Им придется поискать способ заключить такую сделку, потому что контракты этих игроков не совсем удобные», – сказал анонимный руководитель.

В нынешнем сезоне Робинсон набирает 6,7 очка в среднем за матч при реализации 30,9% из-за дуги. Он имеет контракт на 4 года и 74,4 миллиона долларов.

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