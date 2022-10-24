«Финикс» отказался обменять Джея Краудера на Данкана Робинсона

«Финикс» отклонил предложение об обмене с участием форварда «Санз» и атакующего защитника «Хит» .

«Руководители «Майами» попытались выяснить, что они могут заполучить за Робинсона. Спрос оказался не таким большим. Они предложили его «Финиксу» за Краудера, но не захотел Робинсона», – приводятся слова руководителя одного из клубов Восточной конференции.

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