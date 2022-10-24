«Финикс» отказался обменять Джея Краудера на Данкана Робинсона
«Финикс» отклонил предложение «Майами» об обмене с участием форварда «Санз» Джея Краудера и атакующего защитника «Хит» Данкана Робинсона.
«Руководители «Майами» попытались выяснить, что они могут заполучить за Робинсона. Спрос оказался не таким большим. Они предложили его «Финиксу» за Краудера, но «Финикс» не захотел Робинсона», – приводятся слова руководителя одного из клубов Восточной конференции.
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