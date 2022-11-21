«Майами» готов обменять Данкана Робинсона

Теги возможные переходы Майами НБА Данкан Робинсон Баскетбол

«Майами» готов вести переговоры о возможном обмене атакующего защитника Данкана Робинсона (28 лет, 201 см), сообщает HoopsHype.

В нынешнем сезоне Робинсон реализует 35,4 процента бросков с игры и 30,6 процента из-за дуги. Это его худшие показатели в карьере. В этом году он перешел на постоянную роль запасного игрока.

За следующие три сезона Робинсон заработает 57,5 млн долларов, если воспользуется опцией игрока на сезон-2025/26.

 Три года назад паренек мечтал о карьере журналиста. Теперь он бегает в финале НБА и получает от тренера за нежелание бросать

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