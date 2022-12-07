Крис Пол намерен сыграть с «Бостоном», он пропустил месяц из-за травмы

Разыгрывающий может вернуться на площадку в матче против , который состоится сегодня ночью.

37-летний баскетболист не играет с 8 ноября из-за травмы пятки. По информации инсайдера НБА Криса Хэйнса, Пол намерен сыграть против «Селтикс», если не будет испытывать дискомфорта на предматчевой разминке.

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 10 матчей, набирая в среднем 9,5 очка, 9,4 передачи, 4,5 подбора и 1,7 перехвата. «Санз» лидирут на Западе с результатом 16-8.

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