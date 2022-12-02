Источник, близкий к ситуации: «Обвинения Канье Уэста в адрес Ким Кардашьян и Криса Пола – ложь»

Известный музыкант, дизайнер и бизнесмен Канье Уэст обвинил экс-супругу Ким Кардашьян в связи разыгрывающим .

Источник, близкий к ситуации, сообщил TMZ Sports, что обвинения Уэса абсолютно ложные и являются еще одним примером того, как «отчаявшийся человек пытается отвлечь внимание от собственных проступков».

«Это ложь. К сожалению, Канье постоянно нападает на Ким, чтобы перенаправить всеобщее внимание после своих сумасшедших выходок и оскорбительных слов, которые он произнес.

Ранее у него уже были случаи ложных обвинений. В частности, он обвинял Ким в романах с Миком Миллом, Дрейком и многими другими. Канье в течение многих лет уклонялся от ответа за свое ужасное поведение, измены, одержимость порно и сексуальную зависимость, оскорбляя и пытаясь пристыдить Ким.

Ким хочет, чтобы ее оставили в покое, чтобы она могла сосредоточиться на благополучии своих детей», – цитирует источник TMZ Sports.

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