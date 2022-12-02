Источник, близкий к ситуации: «Обвинения Канье Уэста в адрес Ким Кардашьян и Криса Пола – ложь»
Известный музыкант, дизайнер и бизнесмен Канье Уэст обвинил экс-супругу Ким Кардашьян в связи разыгрывающим «Финикса» Крисом Полом.
Источник, близкий к ситуации, сообщил TMZ Sports, что обвинения Уэса абсолютно ложные и являются еще одним примером того, как «отчаявшийся человек пытается отвлечь внимание от собственных проступков».
«Это ложь. К сожалению, Канье постоянно нападает на Ким, чтобы перенаправить всеобщее внимание после своих сумасшедших выходок и оскорбительных слов, которые он произнес.
Ранее у него уже были случаи ложных обвинений. В частности, он обвинял Ким в романах с Миком Миллом, Дрейком и многими другими. Канье в течение многих лет уклонялся от ответа за свое ужасное поведение, измены, одержимость порно и сексуальную зависимость, оскорбляя и пытаясь пристыдить Ким.
Ким хочет, чтобы ее оставили в покое, чтобы она могла сосредоточиться на благополучии своих детей», – цитирует источник TMZ Sports.
Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА: поднимает рейтинги, подсаживает других звезд и зарабатывает сам
Комментарии