Источник, близкий к ситуации: «Обвинения Канье Уэста в адрес Ким Кардашьян и Криса Пола – ложь»

Теги светская хроника Крис Пол Финикс НБА Канье Уэст Ким Кардашьян Баскетбол

Известный музыкант, дизайнер и бизнесмен Канье Уэст обвинил экс-супругу Ким Кардашьян в связи разыгрывающим «Финикса» Крисом Полом.

Источник, близкий к ситуации, сообщил TMZ Sports, что обвинения Уэса абсолютно ложные и являются еще одним примером того, как «отчаявшийся человек пытается отвлечь внимание от собственных проступков».

«Это ложь. К сожалению, Канье постоянно нападает на Ким, чтобы перенаправить всеобщее внимание после своих сумасшедших выходок и оскорбительных слов, которые он произнес.

Ранее у него уже были случаи ложных обвинений. В частности, он обвинял Ким в романах с Миком Миллом, Дрейком и многими другими. Канье в течение многих лет уклонялся от ответа за свое ужасное поведение, измены, одержимость порно и сексуальную зависимость, оскорбляя и пытаясь пристыдить Ким.

Ким хочет, чтобы ее оставили в покое, чтобы она могла сосредоточиться на благополучии своих детей», – цитирует источник TMZ Sports.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА: поднимает рейтинги, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

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