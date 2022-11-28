Дарко Руссо: «Игроки «Локо» способны набирать по 100 очков в каждом матче. Нам надо защищаться»
Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Локо» – очень хорошая команда, особенно в нападении. Мы не сможем даже помышлять о победе, если не будем отлично играть в обороне. Они способны набирать по 100 очков в каждом матче. Так что у нас возникнут очевидные проблемы, если мы не будем защищаться.
Мы по-прежнему играем без Саши Петенева. Однако хорошая новость заключается в том, что остальная команда готова к матчу. У нас была невероятно тяжелая дорога в Краснодар, но мы собираемся отдохнуть и надеемся сыграть хорошо», – заявил Руссо.
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