Дарко Руссо: «Игроки «Локо» способны набирать по 100 очков в каждом матче. Нам надо защищаться»

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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локо» – очень хорошая команда, особенно в нападении. Мы не сможем даже помышлять о победе, если не будем отлично играть в обороне. Они способны набирать по 100 очков в каждом матче. Так что у нас возникнут очевидные проблемы, если мы не будем защищаться.

Мы по-прежнему играем без Саши Петенева. Однако хорошая новость заключается в том, что остальная команда готова к матчу. У нас была невероятно тяжелая дорога в Краснодар, но мы собираемся отдохнуть и надеемся сыграть хорошо», – заявил Руссо.

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