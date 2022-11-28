Дарко Руссо: «Локо» задушил разыгрывающих «Автодора»

Главный тренер после поражения от ива-Кубнь» (76:89) отдал должное сопернику.

Что сказать... Мы сыграли ужасную первую половину, особенно в защите. «Локо», в свою очередь, показал блестящую игру в атаке. А в защите они очень качественно задушили наших разыгрывающих. В то же время, я доволен тем, как мы сражались после большого перерыва.

В последние 7-8 дней у нас большие проблемы с составом. Это, конечно, не может служить оправданием. Но факт остается фактом. Когда наши лидеры не готовы на все 100%, нам очень сложно рассчитывать на победу. Тем более, после такой ужасной первой половины, как сегодня», –

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»