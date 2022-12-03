Дарко Руссо – о матче с МБА: «Нам противостоит самая агрессивная команда Лиги ВТБ»

Главный тренер рассказал о подготовке команды к домашнему матчу регулярного чемпионата лиги ВТБ с .

«Мы находимся не в лучшей ситуации. Не знаю, кто сыграет завтра. Райан Боутрайт и Саша Петенев точно не помогут нам в ближайших матчах. Что касается Малика Ньюмэна, посмотрим, будет ли он готов к игре с МБА или нет. Накануне у нашего защитника поднялась температура до 39 из-за простуды. В сложившейся ситуации я попробую немного импровизировать с разыгрывающим.

Нам противостоит самая агрессивная команда Лиги ВТБ. Они чрезвычайно агрессивно защищаются, поэтому и добиваются отличных результатов в этом сезоне. Но каким бы ни был наш состав, мы сделаем все возможное, чтобы показать хорошую игру», – заявил Руссо.

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