Разыгрывающий «Хоукс» в среду продолжил противостояние с нью-йоркскими болельщиками.

Янг вышел на матч против «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден» в кроссовках с провокационной надписью «Король Бродвея».

Поклонники постоянно пытаются вывести из себя Янга во время его приездов в «Мэдисон». Лидер «Атланты» всячески старается поддеть поклонников нью-йоркской команды.

В среду «Никс» победили со счетом 113:89, в активе Янга 19 очков, 4 подбора и 6 передач.

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Jesse D. Garrabrant