Трэй Янг лидирует в НБА по средней дальности 3-очковых бросков

Эксперт Кирк Голдсберри представил инфографику, на которой средняя дальность 3-очковых бросков игроков НБА соотносится с процентом реализации.

Информация рассчитана для 152 игроков, которые в прошлом сезоне НБА отправили в цель не менее 250 дальних попыток (регулярный чемпионат и плей-офф).

атакует с самой дальней дистанции в лиге, но что кажется мне интересным, так это то, что его типичный трехочковый бросок совершается почти на полтора метра дальше, чем средняя попытка . Средняя дистанция трехочковых Трэя составляет 8,6 метра от кольца, у Бриджеса – 7,2 метра. Это показывает, что игрок «Санз» подавляющее большинство своих дальних бросков совершает из углов площадки, в то время как представители правой части этого графика чаще атакуют, располагаясь напрямую к кольцу.

Для сравнения, средняя дистанция трехочкового броска в НБА составляет 7,7 метра, а средний процент реализации трехочковых в прошлом сезоне составил 35,4%», – пишет Голдсберри.

НБА помешана на дорогом алкоголе. Кто из игроков лучше разбирается в вине? И чья текила круче – Джордана или Леброна?

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