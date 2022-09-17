Трэй Янг лидирует в НБА по средней дальности 3-очковых бросков

Эксперт Кирк Голдсберри представил инфографику, на которой средняя дальность 3-очковых бросков игроков НБА соотносится с процентом реализации.
Информация рассчитана для 152 игроков, которые в прошлом сезоне НБА отправили в цель не менее 250 дальних попыток (регулярный чемпионат и плей-офф).
«Трэй Янг атакует с самой дальней дистанции в лиге, но что кажется мне интересным, так это то, что его типичный трехочковый бросок совершается почти на полтора метра дальше, чем средняя попытка Микэла Бриджеса. Средняя дистанция трехочковых Трэя составляет 8,6 метра от кольца, у Бриджеса – 7,2 метра. Это показывает, что игрок «Санз» подавляющее большинство своих дальних бросков совершает из углов площадки, в то время как представители правой части этого графика чаще атакуют, располагаясь напрямую к кольцу.
Для сравнения, средняя дистанция трехочкового броска в НБА составляет 7,7 метра, а средний процент реализации трехочковых в прошлом сезоне составил 35,4%», – пишет Голдсберри.
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