«Коротышка». Кевин Портер и Джейлен Грин посмеялись над Трэем Янгом
Игроки «Хьюстона» Кевин Портер и Джейлен Грин посмеялись над Трэем Янгом после победы над «Атлантой» во вчерашнем матче (128:122).
Лидеры «Рокетс» опубликовали фотографию со взглядом Янга после финальной серии, при этом Портер назвал Янга «коротышкой».
В третьей четверти встречи произошла небольшая потасовка с участием лидеров «Хоукс» Деджонте Мюррэя и Трэя Янга, а также молодых звезд техасцев Джабари Смита и Джейлена Грина.
Знакомое похмелье: как стартовала самая хаотичная команда лиги
Комментарии