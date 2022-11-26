«Коротышка». Кевин Портер и Джейлен Грин посмеялись над Трэем Янгом

Игроки и Джейлен Грин посмеялись над Трэем Янгом после победы над «Атлантой» во вчерашнем матче (128:122).

Лидеры «Рокетс» опубликовали фотографию со взглядом Янга после финальной серии, при этом Портер назвал Янга «коротышкой».

В третьей четверти встречи произошла небольшая потасовка с участием лидеров «Хоукс» Деджонте Мюррэя и , а также молодых звезд техасцев Джабари Смита и .

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