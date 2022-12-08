Защитник «Атланты» на первых минутах матча против подвернул левый голеностоп, приземлившись на ногу форварда .

Игрок «Никс» получил неспортивный первой степени.

Мюррэй вынужден был досрочно покинуть площадку, он успел набрать лишь 2 очка.

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