Деджонте Мюррэй подвернул голеностоп, приземлившись на ногу Ар Джей Барретта. Игрок «Никс» получил неспортивный
Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй на первых минутах матча против «Нью-Йорка» подвернул левый голеностоп, приземлившись на ногу форварда Ар Джей Барретта.
Игрок «Никс» получил неспортивный первой степени.
Мюррэй вынужден был досрочно покинуть площадку, он успел набрать лишь 2 очка.
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