Центровой «Филадельфии» стал автором победного броска в матче с «Атлантой» (104:101).

Эмбиид забросил с сопротивлением и при счете 99:100 за 18,6 секунды до сирены.

На счету Эмбиида 30 очков (9 из 18 с игры), 8 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 35 минут.

7 из 30 очков от Джоэла пришлись на последнюю минуту встречи.

Центровой в понедельник вернулся в строй после четырех пропущенных матчей из-за повреждения стопы.

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