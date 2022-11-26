«Это было немного неуважительно». Деджонте Мюррэй шлепнул новичка Джабари Смита по голове
Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй во время матча против «Хьюстона» слегка шлепнул новичка «Рокетс» Джабари Смита по голове после того, как забросил через его руку трехочковый.
Позже в той же четверти между Мюррэем и Смитом возникла перепалка, которая переросла в небольшую потасовку с участием Трэя Янга и Джейлена Грина. Инцидент закончился четырьмя техническими фолами.
После матча Смит обвинил игроков «Хоус» Янг и Мюррэя в неуважительном поведении.
«Это было немного неуважительно с их стороны, поэтому мы решили выяснить отношения, но в итоге мы отыгрались и ответили им победой. Вот так нужно отвечать», – сказал новичок.
Матч закончился победой «Рокетс» со счетом 128:122.
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