Деджонте Мюррэй обманным движением заставил Джоэла Эмбиида упасть
Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй во время матча против «Филадельфии» при помощи обманного движения заставил центрового соперника Джоэла Эмбиида упасть на паркет, после чего исполнил лэй-ап без сопротивления.
После игры Эмбиид признался, что ощущает «довольно сильную» боль в лодыжке, но планирует сыграть завтра в матче против «Юты».
«Сикерс» обыграли «Хоукс» со счетом 121:109. Эмбиид завершил встречу с 42 очками, 10 подборами и 6 передачами.
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