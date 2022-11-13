Деджонте Мюррэй обманным движением заставил Джоэла Эмбиида упасть

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Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй во время матча против «Филадельфии» при помощи обманного движения заставил центрового соперника Джоэла Эмбиида упасть на паркет, после чего исполнил лэй-ап без сопротивления.

После игры Эмбиид признался, что ощущает «довольно сильную» боль в лодыжке, но планирует сыграть завтра в матче против «Юты».

«Сикерс» обыграли «Хоукс» со счетом 121:109. Эмбиид завершил встречу с 42 очками, 10 подборами и 6 передачами.

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