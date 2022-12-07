Дэрил Мэйкон набрал рекордные 27 очков в победном матче с «Енисеем»
Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон провел свой самый результативный матч в Единой лиге ВТБ.
Во встрече с «Енисеем» (89:79) американский баскетболист набрал 27 очков и 3 передачи за 28,6 минуты на площадке. Он реализовал 7 из 9 бросков с игры (5-7 из-за дуги) и 8 из 8 попыток с линии штрафного.
Как сообщает телеграм-канал Лиги ВТБ, накануне Мэйкон испытывал сильную зубную боль и прилетел в Красноярск только в день матча.
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