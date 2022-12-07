Дражен Анзулович: «Енисей» показал хорошую борьбу, игроки заслуживают уважения»

Главный тренер похвалил команду за выступление в матче лиги ВТБ против (79:89).

«Можно поздравить соперников с победой, но нужно отдать должное и проявить уважение и к моим игрокам. Сегодня они старались, пытались играть с большим желанием, с контролем мяча и ритма игры. Во многом у нас это получалось. В середине второй четверти наше преимущество достигало 12 очков.

Но даже если мы будем говорить о первых двух четвертях, то из 49 очков, которые набрали УНИКС, 39 очков – на счету 3 игроков уровня Евролиги. И эта разница в классе игроков сыграла решающую роль в пользу УНИКСа с точки зрения решающего результата.

К сожалению, в четвертой четверти был решен исход встречи, когда нашим игрокам не хватило свежести как в ногах, так и, в какой-то степени, в головах. Но все равно мы показали хорошую борьбу, за что игроки заслуживают уважения», – сказал Анзулович.

«Мы сидели в раздевалке до 6 утра»: неопубликованное интервью с Алжаном Жармухамедовым