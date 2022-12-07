Велимир Перасович: «Енисей» постоянно давил на нас, исход матча решился в 4-й четверти»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над (89:79) в лиге ВТБ отдал должное сопернику.

«В первую очередь, поздравляю своих игроков с победой. Но в то же время поздравляю соперника с хорошей игрой. Мы знали, что это очень качественная команда, которая показывает агрессивный баскетбол. Повторюсь, «Енисей» проиграл много матчей с разницей всего в несколько очков. Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них.

Сегодня они не давали нам показать ту игру, которую мы планировали с точки зрения контроля. «Енисей» постоянно давил на нас, агрессивно шел на подбор, создавая нам большое количество проблем. Исход матча решился в четвертой четверти, когда мы сумели создать отрыв и забить 5 важных очков. В тот момент мы почувствовали контроль, уверенность и сумели завершить встречу победой», – сказал Перасович.

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