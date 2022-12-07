«Вам не стыдно?» Скип Бэйлесс привел в пример Леброну и Дэвису показатели Джордана

Известный телеведущий и эксперт раскритиковал звезд «Лейкерс» и Энтони Дэвиса.

«С Энтони Дэвисом постоянно что-то случается. Точно по расписанию, как только начал доминировать в лиге, сыграл 8 минут против «Кливленда» и ушел, как утверждают «Лейкерс», из-за болезни. Дэвис всегда разочаровывает. Как показывает история, ему нельзя доверять.

17 подборов Леброна – это здорово. Но как лучший распасовщик, играя дома в Кливленде, сделал всего 4 передачи? Теперь он больше сосредоточен на погоне за Каримом? Конечно, нет.

Энтони и Леброн, а вы бы поверили, что девять раз в карьере сыграл все 82 матча за сезон? Бывало также, что в одном сезоне он сыграл 81 матч, а в другом – 80. Разве это не вызывает у вас чувство стыда? Может быть, даже чувствуете себя немного слабыми?» – написал Бэйлесс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна