Брайан Киф: «Мы хотим, чтобы мяч был в руках у Алекса Сарра»

Главный тренер «Вашингтон » Брайан Киф рассказал о желании выстраивать атаку команды через 20-летнего центрового Алекса Сарра .

«Наше нападение развивается, и игра через него тоже прогрессирует. Прекрасно видно, что он умеет читать игру. Когда мы доверяем ему мяч, он видит варианты для передач, он невероятно командный игрок.

Сарр не ищет свой бросок любой ценой – именно поэтому мы и хотим, чтобы мяч был в его руках. Он начинает понимать, на что способен. Мне кажется, Алекс уже видит всю картину на площадке

Это процесс взросления для всех наших молодых парней. На это нужно время. Результаты не приходят за одну ночь. Я знаю, что в современном мире все ждут мгновенного успеха, но это нереалистично. Нужно пройти через испытания. Нужно учиться. Нужно увидеть всех этих соперников, против которых мы играем. И в этом плане Сарр растет с каждым днем», – заявил Киф.

Французский центровой показывает высокую эффективность в начале сезона: при среднем времени на площадке 28 минут его показатели составляют 17,3 очка, 8,4 подбора и 4,1 передачи за игру.