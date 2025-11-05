0

Майк Браун: «Карл-Энтони Таунс начинает находить свой ритм в системе, которую мы выстраиваем»

Майк Браун: Таунс начинает находить свой ритм в системе, которую мы выстраиваем.

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил, что центровой Карл-Энтони Таунс начинает выходить на свой привычный уровень.

«В игре с «Вашингтоном» КАТ [Карл-Энтони Таунс] был монстром. Монстром на щите, он был очень хорош в защите, монстром и в краске, и на периметре. Он начинает чувствовать и находить свой ритм в той системе, которую мы выстраиваем.

Это процесс, и не всегда все будет даваться так легко. Такие игры случаются время от времени, и, надеюсь, нам недолго осталось ждать, чтобы КАТ вышел на свой привычный уровень. Он пытается найти себя в новой реальности, и пока справляется с этой задачей просто отлично», – заявил Браун.

В текущем сезоне Карл-Энтони Таунс сыграл в 7 матчах. 29-летний центровой в среднем набирает 20,4 очка, 13,1 подбора и 3,1 передачи за 33 минуты на площадке.

Источник: The New York Daily News
