Грег Монро перешел в китайский «Шаньси»
Центровой Грег Монро (32 года, 211 см) подписал однолетний контракт с командой «Шаньси Лунгс», которая выступает в чемпионате Китая.
В минувшем сезоне Монро провел в сумме 14 матчей в НБА за «Милуоки», «Миннесоту», «Юту» и «Вашингтон». Всего на его счету 646 игр в сильнейшей лиге мира.
Также Монро выступал в Евролиге за «Химки» и «Баварию».
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