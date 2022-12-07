Грег Монро перешел в китайский «Шаньси»

Центровой Грег Монро (32 года, 211 см) подписал однолетний контракт с командой «Шаньси Лунгс», которая выступает в чемпионате Китая.

В минувшем сезоне Монро провел в сумме 14 матчей в НБА за , «Миннесоту», «Юту» и . Всего на его счету 646 игр в сильнейшей лиге мира.

Также Монро выступал в за и «Баварию».

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