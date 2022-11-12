Грег Монро может продолжить карьеру в китайской лиге

Центровой Грег Монро (32 года, 211 см) может перейти в китайский чемпионат.

Как сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа, серьезный интерес к Монро проявляет «Шаньси».

В минувшем сезоне Монро провел в 5 матчей за «Бакс», 4 за «Миннесоту», 3 в составе «Юты» и еще 2 – в составе «Уизардс». Всего на его счету 646 игр в сильнейшей лиге мира.

У 7-го номера драфта-2010 есть опыт выступления за «Химки» и «Баварию».

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога