Грег Монро может продолжить карьеру в китайской лиге
Центровой Грег Монро (32 года, 211 см) может перейти в китайский чемпионат.
Как сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа, серьезный интерес к Монро проявляет «Шаньси».
В минувшем сезоне Монро провел в НБА 5 матчей за «Бакс», 4 за «Миннесоту», 3 в составе «Юты» и еще 2 – в составе «Уизардс». Всего на его счету 646 игр в сильнейшей лиге мира.
У 7-го номера драфта-2010 есть опыт выступления за «Химки» и «Баварию».
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